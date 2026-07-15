Antonio Fagundes e Cissa Guimarães - Rodrigo Peixoto / TV Brasil

Antonio Fagundes e Cissa GuimarãesRodrigo Peixoto / TV Brasil

Publicado 15/07/2026 10:37

Rio - Antonio Fagundes será homenageado pelos 60 anos de carreira em uma edição especial do "Sem Censura", nesta sexta-feira (17), às 16h, na TV Brasil. O ator participa de uma entrevista comandada por Cissa Guimarães e recebe convidados ligados à sua trajetória na televisão, no cinema e no teatro.

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A bancada reúne Christiane Torloni, Walter Carvalho e Bruno Fagundes, filho do artista. Os três recordam trabalhos, encontros profissionais e histórias vividas ao lado do veterano. A jornalista Fabiane Pereira participa como debatedora.Durante a conversa, Fagundes relembra o início da carreira e comenta personagens como Julião Petruchio, de "O Machão", exibida pela TV Tupi em 1974, e Bruno, da novela "Nina", levada ao ar pela Globo em 1977.O ator também revisita produções feitas em parceria com Gilberto Braga, entre elas "Dancin' Days", "Vale Tudo", "O Dono do Mundo" e a minissérie "Labirinto". Obras de Benedito Ruy Barbosa, como "Renascer", "O Rei do Gado" e "Terra Nostra", também fazem parte do bate-papo.Aos 77 anos, Antonio Fagundes ainda recorda personagens de novelas como "Rainha da Sucata" e "A Viagem". Ele comenta a participação recente em "Quem Ama Cuida", na qual interpreta Arthur Brandão, e fala sobre o caminhoneiro Pedro, protagonista de "Carga Pesada".A carreira nos palcos também ganha espaço no programa. Fagundes fala sobre a relação com o público, a rotina de ensaios, os bastidores das montagens e o compromisso com o horário das apresentações.Christiane Torloni, que divide com ele o palco na peça "Dois de Nós", participa das lembranças sobre o teatro. Já Walter Carvalho comenta trabalhos ligados ao audiovisual, enquanto Bruno Fagundes aborda a convivência pessoal e profissional com o pai.No cinema, o ator relembra filmes como "Villa-Lobos - Uma Vida de Paixão" e "Deus é Brasileiro". Ele também antecipa detalhes de novos projetos para as telonas, ainda em fase de gravação.