Sabrina Sato comandará novo programa no GNT - Globo / Estevam Avellar

Sabrina Sato comandará novo programa no GNT Globo / Estevam Avellar

Publicado 15/07/2026 18:52

Rio - Sabrina Sato vai apresentar o "Dog House Brasil", novo programa do canal GNT. Sucesso global em países como Reino Unido, Austrália, Espanha e Alemanha, o formato chega por aqui ainda este ano, com início das gravações previstas para agosto.

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O público vai acompanhar a jornada de cães resgatados em busca do "match" perfeito. Uma equipe de especialistas vai entrar em cena para cruzar as histórias dos doguinhos com as das famílias inscritas, preparando o terreno para um encontro ideal, cheio de responsabilidade e de tentativas sinceras de fazer tudo dar certo.

"Sempre acreditei que um bichinho tem o poder de transformar uma família, assim como uma família também pode transformar a vida deles também. É um programa que emociona porque fala de encontros reais, de segundas chances e de um amor incondicional. Mais do que acompanhar adoções, vamos contar histórias de conexão, de afeto e de recomeços", declara Sabrina.

Na versão brasileira, a vida da apresentadora também será parte do show. Ao longo dos episódios, o público vai acompanhar o cotidiano de Sabrina Sato ao lado de seus cinco cachorros: Bupi, Maui, Coco, Lucky e Belinha.