Adriana avança no plano de vingança contra Ademir - Globo/ Beatriz Damy

Adriana avança no plano de vingança contra Ademir Globo/ Beatriz Damy

Publicado 18/07/2026 12:05

Rio - Ao investigar o passado de Ademir (Dan Stulbach) em "Quem Ama Cuida", Adriana (Letícia Colin) faz uma importante descoberta para seus planos de vingança. Ela consegue um trabalho na área de limpeza da Associação de Advogados onde ele atua e passa a observar o pai de Pedro (Chay Suede). É nesse contexto que a fisioterapeuta o surpreende em clima íntimo com a secretária Suely (Julia Stockler).

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Escondida do lado de fora da sala, Adriana vê o momento em que os dois se beijam e percebe que o advogado mantém um relacionamento extraconjugal. Chocada com a revelação, tenta registrar a cena para usar como prova, mas perde a oportunidade quando precisa se esconder para não ser descoberta.

No entanto, ela segue convicta de que Ademir não é o homem íntegro que aparenta ser publicamente e, determinada a ir mais fundo, passa a enxergar na secretária uma possível fonte de informações sobre os segredos do advogado.