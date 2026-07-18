Gominho - Suzanna Tierie / Divulgação

Gominho Suzanna Tierie / Divulgação

Publicado 18/07/2026 05:00

Rio - O dia do amigo, celebrado na segunda-feira (20), marca a data de estreia da série "Meu Nome é Preta", no Globoplay. Com quatro episódios, a produção revisita a história de Preta Gil, que morreu aos 50 anos, no ano passado, a partir de depoimentos de amigos e familiares. Um dos relatos é o de Gominho, que não hesitou em mudar de casa e de vida para acompanhar de perto o tratamento da artista contra o câncer.

Em depoimento à série, obtido com exclusividade pelo DIA, o apresentador do "TVZ", do Multishow, lembra da batalha da amiga contra o câncer e desabafa sobre o período difícil: "Esses últimos três anos foram catastroficamente profundos na minha vida. Me afetou muito, porque eu estava cansado".

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Além dele, outras celebridades participam da produção, como Carolina Dieckmmann, Regina Casé, Duh Marinho, Ivete Sangalo e Ana Carolina. Familiares da artista, como Gilberto Gil, Fran, Flora e Bela, também compartilham histórias sobre Preta.

Gominho diz que a cantora gostava de estar cercada pelas pessoas que amava. "Talvez por isso que o mais normal que aconteceu foi a gente estar com ela nos últimos três anos de vida dela", afirma ele, em depoimento emocionante. O apresentador também resume como acredita que a amiga gostaria de ser lembrada. "Para além de ser uma artista, acho que ela gostaria de ser lembrada como a mulher que ela era mesmo, essa mulher que foi absolutamente transparente para todo mundo."

A conexão de Preta com o Carnaval é outro ponto explorado pela série. Para Gominho, a relação intensa dela com a festa popular era consequência direta de sua origem: "A loucura dela do Carnaval vem da carne dela ser de Carnaval, da família que ela vem, do contexto que ela vem. Era onde ela resplandecia."

"Meu Nome é Preta" faz parte do projeto "Quanto Mais Preta Melhor", que ainda inclui o filme documental "Preta Gil - Eu Não Ando Só", que será exibido na TV Globo, nesta segunda. O longa nasce de um pedido da própria Preta, que ao descobrir um diagnóstico de câncer de intestino, em 2023, decidiu registrar sua própria jornada, utilizando principalmente imagens captadas por celular, muitas feitas por ela mesma.