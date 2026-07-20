Anitta divulgou a relação dos artistas que estarão no álbum ’Equilivrium II’ - Reprodução/Instagram
Anitta divulgou a relação dos artistas que estarão no álbum ’Equilivrium II’Reprodução/Instagram
Rio - Anitta anunciou a lista completa dos artistas que estarão na segunda parte do álbum "Equilibrium", que chega às plataformas digitais às 21h desta quinta-feira (23)
. Entre os destaques estão a cantora Maria Bethânia na faixa "Ogum Me Rodeia" e Alceu Valença em "Não Me Cutuca".
"Esses são os artistas que embarcaram comigo na Parte II do meu álbum. Me sinto feliz, realizada e muito honrada por dividir esse projeto com pessoas que eu tanto admiro", disse a cantora.
Tracklist de 'Equilivrium II':
1. Você Já Sabe (feat. Los Brasileros)
2. Sal Grosso (feat. Kbrum)
3. Não Me Cutuca (feat. Alceu Valença)
4. Eu Não Sou Santa (feat. Mestrinho)
5. Feitiço (feat. Mart'nália)
6. Ponta do Pé
7. Abre Caminho (feat. Alexandre Carlo)
8. Tudo Isso
9. Sem Pressa (feat. MC Tha)
10. Deus Mãe (feat. King Saints)
11. Ogum Me Rodeia (feat. Maria Bethânia e Letícia Fialho)
12. Contemplação (feat. Grupo Ofá)
13. Pra Você Gostar de Mim
14. Divino Sexual
15. Azul
16. Respira
17. OKE (feat. Brô MC's e Katú Mirim)
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