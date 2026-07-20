Anitta divulgou a relação dos artistas que estarão no álbum ’Equilivrium II’ - Reprodução/Instagram

Anitta divulgou a relação dos artistas que estarão no álbum ’Equilivrium II’Reprodução/Instagram

Publicado 20/07/2026 22:52

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"Esses são os artistas que embarcaram comigo na Parte II do meu álbum. Me sinto feliz, realizada e muito honrada por dividir esse projeto com pessoas que eu tanto admiro", disse a cantora.

Tracklist de 'Equilivrium II':

1. Você Já Sabe (feat. Los Brasileros)



2. Sal Grosso (feat. Kbrum)



3. Não Me Cutuca (feat. Alceu Valença)



4. Eu Não Sou Santa (feat. Mestrinho)



5. Feitiço (feat. Mart'nália)



6. Ponta do Pé



7. Abre Caminho (feat. Alexandre Carlo)



8. Tudo Isso



9. Sem Pressa (feat. MC Tha)



10. Deus Mãe (feat. King Saints)



11. Ogum Me Rodeia (feat. Maria Bethânia e Letícia Fialho)



12. Contemplação (feat. Grupo Ofá)



13. Pra Você Gostar de Mim



14. Divino Sexual



15. Azul



16. Respira

17. OKE (feat. Brô MC's e Katú Mirim)