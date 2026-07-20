Internautas suspeitam que Vini Jr passou por harmonização facial - Reprodução/instagram e Manuela Scarpa/Brazil news

Internautas suspeitam que Vini Jr passou por harmonização facial Reprodução/instagram e Manuela Scarpa/Brazil news

Publicado 20/07/2026 20:50

Rio - Vinicius Jr virou assunto nas redes sociais nesta segunda-feira (20) após aparição em evento da namorada, Virginia Fonseca, em Goiânia . Internautas notaram diferença no rosto do jogador do Real Madrid e desconfiaram que ele teria realizado uma harmonização facial.

fotogaleria

"Morta com a harmonização babadeira que o Vini Jr fez pra anunciar a volta com a Virgínia", disse uma usuária do X, antigo Twitter. "Se alguém me dissesse que esse é o Vini Jr eu jamais acreditaria", comentou outra.

Com a repercussão, o dermatologista Alessandro Alarcão confirmou a presença do atleta em sua clínica. "Obrigado pela confiança e pela agradável conversa. Foi uma satisfação receber você. Que Deus continue abençoando sua carreira. Estaremos sempre na torcida pelo Brasil e por você", escreveu.

O profissional goiano realiza os procedimentos estéticos de Virginia Fonseca e também já atendeu o sertanejo Leonardo, pai de Zé Felipe, ex-marido de influenciadora.