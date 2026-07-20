Roberto Carlos Divulgação/TV Globo
Quero deixar muito claro que esse vídeo é FALSO", afirmou.
Agradeço o carinho, a confiança e a atenção de todos", concluiu.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Roberto Carlos Divulgação/TV Globo
Roberto Carlos denuncia uso de vídeo de IA para divulgar tratamento
Cantor publicou nota pedindo que não compartilhem o material
Vini Jr surpreende internautas com suposta harmonização facial; veja
Dermatologista revelou visita do jogador em clínica de Goiânia
Karoline Lima afasta boatos de gravidez após noivado
Influenciadora contou que faz uso de método para evitar gestação
Vini Jr beija Virginia Fonseca em inauguração de academia
Influenciadora abriu novo empreendimento em Goiânia
Aos 16 anos, Marcelo Sangalo exibe músculos e recebe elogio de Ivete
Primogênito da cantora surgiu após treino no tatame com braços definidos
Rafa Kalimann faz passeio de barco com Nattan e a filha
Influenciadora mostrou registros do momento relaxante nesta segunda-feira (20)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.