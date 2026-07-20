Roberto Carlos Divulgação/TV Globo

L
Leticia Pessôa
Rio - O cantor Roberto Carlos divulgou um comunicado nesta segunda-feira (20) para denunciar o uso de vídeo criado por inteligência artificial (IA) que utiliza sua voz e imagem para divulgação de um suposto tratamento médico.
fotogaleria
Roberto Carlos publicou nota sobre uso de sua voz e imagem em vídeo de IA - Reprodução/Instagram
Roberto Carlos - Divulgação/TV Globo
"Está circulando nas redes sociais um vídeo criado com o uso de inteligência artificial, utilizando minha imagem e uma voz que imita a minha para divulgar um suposto tratamento e isso não é verdade.
Quero deixar muito claro que esse vídeo é FALSO", afirmou. 
O artista fez um apelo para que o material não seja compartilhado. "Além de enganar as pessoas, esse tipo de conteúdo pode causar prejuízos a quem acredita em informações falsas sobre saúde. Sempre que houver alguma informação oficial a meu respeito, ela será divulgada exclusivamente pelos meus canais oficiais.
Agradeço o carinho, a confiança e a atenção de todos", concluiu. 