Ana Castela e o pai - Reprodução / Instagram

Ana Castela e o paiReprodução / Instagram

Publicado 20/07/2026 15:50

Rio - Ana Castela saiu em defesa do pai, Rodrigo Castela, nesta segunda-feira (20), após um internauta insinuar que ele depende financeiramente da filha. A cantora publicou uma foto ao lado dele no camarim de um show e respondeu ao comentário feito na postagem.

"Ué faz nada, deve viver do dinheiro da filha tem que mais acompanhar mesmo ", escreveu o usuário. A sertaneja rebateu a crítica e falou sobre a trajetória profissional do pai. "Meu pai sempre foi muito trabalhador, nunca deixou faltar nada em casa. Todos os dias, quando ele não tá comigo, tá na fazenda embaixo de sol ou chuva, junto com meu tio, meu primo e meu avô", declarou.

Ana também afirmou que Rodrigo teria o direito de deixar o trabalho caso essa fosse a vontade dele. Segundo a artista, o pai teve papel fundamental em sua criação e em suas conquistas. "Meu pai é homem, diferente de uns… E já falei, se ele quiser parar de trabalhar, que pare e viva da forma que merece. Meu velho sofreu demais e hoje o que eu tenho é por ele. Não fale o que não sabe, meu amigo."

Por fim, a cantora pediu respeito à história de Rodrigo e voltou a criticar a atitude do internauta. "Duvido que você saiba carpir, ou trocar um chuveiro dentro de casa… Respeite meu pai. Ele tem uma história muito bonita, e não vou deixar gente igual a você falar bobagens por aí", concluiu.