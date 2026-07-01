Ana Castela - Reprodução do Instagram

Ana CastelaReprodução do Instagram

Publicado 01/07/2026 10:17

Rio - Ana Castela fez a temperatura subir, nesta terça-feira (30), ao publicar novas fotos de biquíni no Instagram. Nas imagens, a cantora chama a atenção pela beleza e exibe o corpo escultural. Conhecida pelos fãs como Boiadeira, a artista ainda brincou sobre sua dedicação para ficar em forma.

"Eu estou malhando igual doida para poder postar essas fotos, deixa eu", escreveu a cantora na legenda. Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à artista, dona de sucessos como "Solteiro Forçado", "Nosso Quadro" e "Pipoco".

"E está dando certo viu?! Cada dia mais gata", afirmou um admirador de Ana. "A beleza natural da gata", reagiu outro. "Que mulher maravilhosa", disparou uma terceira pessoa.







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