Sabrina Sato brinca com fome na gravidez ao recriar meme - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato brinca com fome na gravidez ao recriar memeReprodução/Instagram

Publicado 23/07/2026 17:46

Rio - Sabrina Sato divertiu os seguidores ao publicar uma brincadeira sobre a gravidez nas redes sociais. Nesta quinta-feira (23), a apresentadora recriou um meme para mostrar como a fome tem influenciado o humor durante a gestação.

Na publicação, Sabrina aparece com duas expressões diferentes. Na primeira foto, identificada como "antes do almoço", ela surge séria. Já na segunda, intitulada "depois do almoço", aparece sorrindo após a refeição.

À espera de um menino, fruto do casamento com Nicolas Prattes, a apresentadora já contou que tem sentido mais fome nesta gravidez do que na gestação de Zoe, de 7 anos, filha de seu antigo relacionamento com Duda Nagle.

"Eu tenho muita fome. É uma fome que eu não tenho como explicar. Sou capaz de comer o pé da mesa. Saio comendo tudo o que eu vejo pela frente", disse recentemente.

Mesmo grávida, Sabrina seguirá trabalhando. A partir de agosto, ela inicia as gravações de "Dog House Brasil", programa que estreia no GNT ainda em 2026.