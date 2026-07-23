Luana Piovani volta a atacar Virginia após decisão da Justiça - Reprodução Instagram

Luana Piovani volta a atacar Virginia após decisão da JustiçaReprodução Instagram

Publicado 23/07/2026 17:00 | Atualizado 23/07/2026 17:04

Ao compartilhar uma publicação sobre o caso, Luana escreveu: "Quero ver essa cramunhana na cadeiaaaaaaa!! Tá faltando pouco".

Em seguida, a atriz republicou outra notícia sobre a decisão judicial e voltou a ofender Virginia. "A demônia vai definhar de tanto que vai se fr por ter fdo tantas famílias. Mentirosa do c***lho. A maior maldição desses miúdos é ter cruzado com esse cramunhão", escreveu.

As críticas fazem parte de uma troca de farpas que se arrasta há meses. Luana tem condenado a participação de Virginia em campanhas publicitárias de casas de apostas e já classificou esse tipo de remuneração como "dinheiro de sangue". Na ocasião, a atriz também afirmou que a "maldição" poderia atingir os filhos da influenciadora.

Virginia respondeu às declarações nas redes sociais e afirmou que tomaria medidas judiciais. "Tá repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos!", disse na época.

Na quarta-feira (22), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) determinou que Virginia e a plataforma Blaze retirem, em até 48 horas, publicações que descumpram as regras de transparência para publicidade de apostas. A decisão também proíbe conteúdos que apresentem apostas como forma de renda, investimento ou solução para problemas financeiros.