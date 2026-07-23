Ismael Reis se manifestou sobre fim da união com Thais Carla - Reprodução/Instagram

Ismael Reis se manifestou sobre fim da união com Thais Carla Reprodução/Instagram

Publicado 23/07/2026 14:20

Rio - Israel Reis usou as redes sociais nesta quinta-feira (23) para comentar pela primeira vez o fim do casamento com Thais Carla . O empresário agradeceu às mensagens que recebeu após a dançarina revelar a notícia e afirmou que o foco agora é na criação das filhas do casal, Maria Clara, de 8 anos, e Eva, de 6.

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"Resolvi me preservar, até porque separação é algo delicado, né? Principalmente quando envolve filhos, e eu tenho duas filhas e a minha maior preocupação agora é o bem-estar delas, a saúde mental delas. Então eu resolvi não dar muito holofote sobre esse assunto, não alimentar especulações. Vou cuidar de mim, das minhas filhas, dos meus trabalhos", disse nos Stories.

O empresário destacou o cuidado ao abordar o término da união de 11 anos. "Resolvi me preservar e vou continuar me preservando quanto esse assunto. Vou cuidar de mim, das minhas filhas, dos meus trabalhos e espero que vocês entendam. Obrigada por tudo", agradeceu.