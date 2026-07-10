Thais Carla e Israel Reis estavam juntos há 11 anos - Reprodução/Instagram

Thais Carla e Israel Reis estavam juntos há 11 anos Reprodução/Instagram

Publicado 10/07/2026 13:50

Rio - Thais Carla divulgou um comunicado nas redes sociais nesta sexta-feira (10) anunciando o término do casamento de 11 anos com Israel Reis. A influenciadora e o empresário são pais de Maria Clara, de 8 anos, e Eva, de 6.

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"Ao longo desses anos, compartilhamos sonhos, desafios, conquistas e construímos juntos aquilo que temos de mais precioso: nossa família e nossas duas filhas, que serão para sempre o maior elo entre nós. Nem todo ciclo chega ao fim por falta de amor, respeito ou gratidão. Às vezes, a vida nos convida a trilhar novos caminhos, e reconhecer esse momento também é uma demonstração de maturidade, cuidado e responsabilidade com a nossa história", iniciou a nota.

A criadora de conteúdo destacou o crescimento mútuo ao longo do relacionamento. "Somos gratos por tudo o que vivemos, pelos aprendizados que construímos juntos e pela família que formamos. Seguiremos unidos no compromisso de amar, proteger e cuidar de nossas filhas, que continuarão sendo nossa prioridade absoluta".

Thais Carla pediu a compreensão dos seguidores neste momento delicado. "Encerramos um capítulo importante de nossas vidas com a certeza de que a trajetória que compartilhamos teve valor, significado e deixará lembranças que sempre farão parte de quem somos. A vida segue, os caminhos se transformam, mas o respeito, a gratidão e a família que construímos permanecerão para sempre", concluiu.