Thais Carla e Israel Reis estavam juntos há 11 anos Reprodução/Instagram
Thais Carla anuncia separação de Israel Reis: 'Encerramos um capítulo'
Influenciadora e empresário ficaram juntos por 11 anos
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