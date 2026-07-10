Carolina Ferraz e as filhas Isabel e Valentina - Reprodução / Instagram

Carolina Ferraz e as filhas Isabel e ValentinaReprodução / Instagram

Publicado 10/07/2026 13:07

Rio - Carolina Ferraz, de 58 anos, falou sobre a relação com as filhas, Valentina, de 30, e Isabel, de 11, e revelou as duas principais regras que adota dentro de casa. Durante participação no “RivoTalks”, do RivoNews, a atriz afirmou que não aceita mentiras e espera que as jovens atendam suas ligações, mesmo quando não podem conversar naquele momento.

“Você tem uma regra com as suas filhas. Duas regras, na verdade, que são muito interessantes. Não pode mentir?”, perguntou o apresentador Gabriel Wainer. Carolina confirmou a informação. Em seguida, ele acrescentou: “E tem que estar disponível o tempo todo nem que seja para dizer: ‘Não posso falar agora?’”. A artista respondeu: “Exatamente”.

Durante a conversa, Gabriel comentou que as exigências poderiam ser interpretadas como uma postura controladora. Carolina reconheceu que esse aspecto pode fazer parte de seu comportamento, mas explicou que as regras estão ligadas à responsabilidade que assume como mãe.

“Eu acho que talvez tenha um pouco a ver com controle. Deixa eu assumir que talvez eu seja um pouco controladora, né? Vamos lá. Mas é porque eu não estou em todos os lugares o tempo todo. Se as pessoas não me ajudarem, eu não dou conta. E eu não crio sozinha. Eu crio com elas. Eu sou a mãe, eu não sou brother, sou eu que mando. Eu não estou aqui fazendo de conta que eu sou sua best friend. Eu até sou sua amiga, claro! Adoro quando elas vêm e me contam as coisas, se abrem, acho lindo. Mas eu sou a mãe”, argumentou.

A atriz também afirmou que procura oferecer às filhas o mesmo tipo de atenção que exige delas. Para Carolina, a liberdade deve vir acompanhada de responsabilidade e consideração pelas pessoas próximas.

“Eu não estou aqui a passeio. Se eu tiver que fazer coisa errada, a culpa também vai ser minha. Isso eu não vou compartilhar com elas. Mas, se eu trabalho como uma louca, se ela me ligar, eu vou atender. O que eu peço, eu dou. E eu sou 50 vezes mais ocupada que qualquer uma delas. Então, meu amor, tem que atender, sim. Tem que atender e tem que dizer: ‘Mamãe, está horrível o barulho, está uma porcaria, eu não consigo falar com você. Te ligo daqui a pouco.’ Senão não sai, senão não faz”, declarou.

Carolina completou a reflexão ao defender que a responsabilidade começa com o cuidado com o outro. “Liberdade é responsabilidade, meu amor. Não dá para você ser livre se você não é responsável. E a gente começa sendo responsável pensando no próximo. Eu tenho uma filha, eu tenho uma mãe. Por que eu vou fazer isso com ela se eu posso atender o telefone? Se eu estou trabalhando no meio do estúdio, com 50 cenas, posso... É filho. Dá licença?”, concluiu.