Virginia e João Guilherme deixam de se seguir após sequência de atritos públicos - Reprodução Instagram

Virginia e João Guilherme deixam de se seguir após sequência de atritos públicosReprodução Instagram

Publicado 10/07/2026 22:54

Rio - Virginia Fonseca e João Guilherme deixaram de se seguir no Instagram. A mudança, percebida por internautas e divulgada pelo perfil Segue a Cami, voltou a chamar atenção para o distanciamento entre os dois, que já vinham demonstrando sinais de afastamento desde o fim do casamento da influenciadora com Zé Felipe.

Um dos episódios que alimentou as especulações aconteceu em maio, quando João revelou que não recebeu convite para o aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe. Ao ser questionado sobre a ausência na comemoração, o ator respondeu que simplesmente não havia sido chamado para a festa.

Na mesma época, João também comentou a exposição dos sobrinhos nas redes sociais. Em entrevista à revista Quem, afirmou que pretende preservar a privacidade dos próprios filhos, caso venha a ser pai, e disse ter preocupação com os efeitos da fama na infância.

"Não vou querer toda essa exposição nas redes sociais. Não sei o que isso acrescenta, neste momento, para as crianças", declarou.

Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação em maio deste ano. Desde então, a influenciadora manteve contato com alguns integrantes da família do cantor, mas o relacionamento com João Guilherme passou a ser alvo de comentários nas redes após os episódios envolvendo o ator.