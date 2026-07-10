Maria Sophia, filha de Ronaldo Fenômeno, surge em clima de romance nos EUAReprodução Instagram
Maria Sophia, filha de Ronaldo Fenômeno, surge em clima de romance nos EUA
Jovem de 18 anos publicou fotos ao lado do namorado durante viagem e recebeu uma declaração da mãe, Bia Antony
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