Maria Sophia, filha de Ronaldo Fenômeno, surge em clima de romance nos EUA - Reprodução Instagram

Maria Sophia, filha de Ronaldo Fenômeno, surge em clima de romance nos EUAReprodução Instagram

Publicado 10/07/2026 17:48 | Atualizado 10/07/2026 17:49

Rio - Maria Sophia Nazário abriu um álbum de fotos da viagem que faz aos Estados Unidos e chamou a atenção ao aparecer em clima de romance com o namorado, Gustavo Faria. A jovem, de 18 anos, está no país para acompanhar a Copa do Mundo.

Nos registros publicados nas redes sociais, o casal troca abraços e demonstra carinho em diferentes momentos da viagem. A publicação recebeu diversas mensagens de seguidores e também um comentário especial de Bia Antony, mãe de Maria Sophia.

"Te amo tanto, minha linda! Amo suas fotos, seus posts", escreveu a modelo.

Maria Sophia é filha de Ronaldo Fenômeno e Bia Antony, que encerraram o casamento em 2012. O ex-jogador também é pai de Maria Alice, Ronald e Alexander, frutos de outros relacionamentos.