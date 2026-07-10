Maria Sophia, filha de Ronaldo Fenômeno, surge em clima de romance nos EUAReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Maria Sophia Nazário abriu um álbum de fotos da viagem que faz aos Estados Unidos e chamou a atenção ao aparecer em clima de romance com o namorado, Gustavo Faria. A jovem, de 18 anos, está no país para acompanhar a Copa do Mundo.
Nos registros publicados nas redes sociais, o casal troca abraços e demonstra carinho em diferentes momentos da viagem. A publicação recebeu diversas mensagens de seguidores e também um comentário especial de Bia Antony, mãe de Maria Sophia.
"Te amo tanto, minha linda! Amo suas fotos, seus posts", escreveu a modelo.
Maria Sophia é filha de Ronaldo Fenômeno e Bia Antony, que encerraram o casamento em 2012. O ex-jogador também é pai de Maria Alice, Ronald e Alexander, frutos de outros relacionamentos.
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Maria Sophia, filha de Ronaldo Fenômeno, surge em clima de romance nos EUA
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