Éder Militão homenageia a filha pelos 4 anos: Minha alegria - Reprodução Instagram

Éder Militão homenageia a filha pelos 4 anos: Minha alegriaReprodução Instagram

Publicado 10/07/2026 16:57

Rio - Éder Militão celebrou, nesta sexta-feira (10), o aniversário de 4 anos da filha, Cecília. O jogador publicou um álbum de fotos ao lado da menina nas redes sociais e aproveitou a data para fazer uma declaração emocionante.

fotogaleria

"Cecilinha, minha princesa, estar ao seu lado e poder compartilhar cada fase da sua vida, ver você crescer, descobrir o mundo e encher os meus dias de alegria é o maior presente que Deus poderia me dar", escreveu.Na sequência, o zagueiro reafirmou o carinho pela filha. "Papai te ama mais do que qualquer palavra consegue dizer. Feliz aniversário, meu amor, minha alegria e minha alma", completou.Cecília é fruto do antigo relacionamento de Militão com a influenciadora Karoline Lima. Atualmente, o jogador é casado com Tainá Militão, com quem espera o primeiro filho do casal. A comemoração do aniversário acontece durante a viagem das famílias aos Estados Unidos.