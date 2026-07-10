Luísa Sonza curtiu publicação detonando comportamento de Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Luísa Sonza curtiu publicação detonando comportamento de Whindersson NunesReprodução/Instagram

Publicado 10/07/2026 14:44

Rio - Luísa Sonza curtiu uma publicação que detonou o comportamento de Whindersson Nunes após uma piada envolvendo a faixa "Penhasco", escrita pela cantora sobre o final do relacionamento entre eles. A reflexão publicada no perfil do advogado Marcos Ferreira aborda os ataques que a artista sofreu e o silêncio do humorista.

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"'Eu te jogaria do penhasco de novo'. Ele escreveu rindo após 5 anos de silêncio vendo a reputação da ex-esposa ser duramente atacada, ao ponto dela precisar sair do país em decorrência de ameaças de morte. 'Penhasco' não é apenas uma metáfora, representa um dos períodos mais dolorosas da vida de Luísa Sonza", afirmou.

A postagem relembrou a acusação de que a cantora traiu o humorista com Vitão, fato que foi desmentido por Whindersson somente um ano depois do fim do casamento. "Em muitos processos de separação, a mulher deixa de enfrentar apenas o fim do relacionamento e passa a conviver com uma verdadeira perseguição à sua imagem. Sua vida é exposta, sua moral é questionada, sua honra é colocada em julgamento por pessoas que desconhecem os fatos".

"Nenhuma separação autoriza a humilhação. Nenhum término justifica a violência psicológica, o linchamento virtual ou a tentativa de destruir a reputação de alguém", completou o advogado.