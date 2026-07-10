Isabella Arantes e Gabriel Medina ficaram noivos - Reprodução/Instagram

Isabella Arantes e Gabriel Medina ficaram noivos Reprodução/Instagram

Publicado 10/07/2026 18:45 | Atualizado 10/07/2026 20:07

Rio - Isabella Arantes revelou nesta sexta-feira (10) que foi pedida em casamento por Gabriel Medina. A influenciadora compartilhou um registro ao lado do surfista durante viagem a Portugal e mostrou o anel de compromisso.

fotogaleria

"Eu disse sim", escreveu na legenda.

Já o surfista divulgou um registro do momento em que se ajoelha e revela a caixinha com o anel de noivado. "Entre todas as conquistas da minha vida, nenhuma se compara a felicidade de construir um futuro ao lado de quem eu amo. Obrigado por acreditar em nós e por fazer da minha vida um lugar muito mais bonito. Que venha o nosso 'felizes para sempre'".

Isabella Arantes e Gabriel Medina assumiram o relacionamento amoroso em agosto de 2025. No passado, ela chegou a ficar noiva de Zé Felipe, antes do artista iniciar a relação com a influenciadora Virginia Fonseca.

