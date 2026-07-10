Marina Ruy Barbosa mostrou registros na cidade inglesa - Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa mostrou registros na cidade inglesaReprodução/Instagram

Publicado 10/07/2026 16:50

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, compartilhou fotos da viagem que realizou por Londres, na Inglaterra. A atriz desembarcou no país europeu para acompanhar o Torneio de Wimbledon, a mais antiga competição de tênis do mundo.

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Na legenda, a artista escreveu uma frase clássica do romance "Um Lugar Chamado Notting Hill" (1999), protagonizado por Julia Roberts e Hugh Grant. "After all… I’m just a girl (living my notting hill dream), em português: "Afinal... sou apenas uma garota (vivendo o meu sonho de Notting Hill).

Marina Ruy Barbosa recebeu elogios nos comentários da publicação. "Beleza, estilo e bom gosto. Tudo junto!", afirmou um perfil. "A mais linda do mundo", disse outro. "Maravilhosa demais. Amei", declarou um terceiro.