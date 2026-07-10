Ju Isen é hospitalizada após reação a PMMA aplicado em 2021 - Reprodução Instagram

Ju Isen é hospitalizada após reação a PMMA aplicado em 2021Reprodução Instagram

Publicado 10/07/2026 21:51

Rio - Ju Isen passou por um susto e precisou ser internada em um hospital de São Paulo após desenvolver uma inflamação associada ao PMMA, produto que aplicou no corpo em 2021. A informação foi divulgada pela assessoria da influenciadora nesta sexta-feira (10).

Nas redes sociais, Ju relatou que começou a sentir fortes dores durante a noite de quinta-feira (9). Segundo ela, o desconforto foi tão intenso que a impedia de apoiar os pés no chão.

Sem melhora no dia seguinte, a influenciadora procurou atendimento médico e passou por uma série de exames, entre eles uma ressonância magnética. Após a avaliação, os médicos concluíram que o quadro estava relacionado ao PMMA utilizado anos atrás.

Ao falar sobre o diagnóstico, Ju chamou atenção para os possíveis riscos da substância. "Esse produto é uma bomba-relógio. Pode demorar anos para causar algum problema ou a reação nunca acontecer. No meu caso, veio depois de quatro anos", afirmou.

A influenciadora recebeu medicação para controlar a inflamação e informou que apresentou boa evolução clínica. Ela deve permanecer em observação apenas por precaução, com previsão de alta ainda neste fim de semana.