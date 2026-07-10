Juliano Floss - Reprodução/Instagram

Juliano FlossReprodução/Instagram

Publicado 10/07/2026 21:00

Rio - Juliano Floss, de 22 anos, dividiu com os seguidores nesta sexta-feira (10) algumas imagens dos bastidores da participação no filme "As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você", que estreia dia 29 de outubro nos cinemas.

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Nos cliques, o ex-BBB aparece em selfie sem camisa, descansando no puff laranja e ganhando carinho de um cachorro. "'As 10 Vantagens de Morrer Depois de Você' (13/10 NOS CINEMAS). Obs: esse é o caramelo, O CARAMELO, e sim eu contraceno com ele", contou.

Protagonizado por Any Gabrielly e Giulia Be, o longa-metragem acompanha a história de Gabi, uma menina cautelosa que encara o luto pela morte da amiga, Julia, após um acidente de carro. A jovem recebe dez cartas com missões que a farão deixar a zona de conforto e enfrentar os próprios medos.