Mariana Goldfarb rebate críticas por fotos de biquíni - Reprodução Instagram

Mariana Goldfarb rebate críticas por fotos de biquíniReprodução Instagram

Publicado 10/07/2026 18:57 | Atualizado 10/07/2026 18:59

Rio - Mariana Goldfarb usou os stories do Instagram nesta sexta-feira (10) para responder às críticas que recebeu após publicar fotos de biquíni durante uma viagem à Costa Esmeralda, na Sardenha, na Itália. A influenciadora afirmou que não pretende deixar de compartilhar esse tipo de conteúdo por causa da opinião alheia.

"'Ai, porque se você postar foto de biquíni...'. Foda-se! (...) Cansei desse negócio de 'passar imagem'. Estou na minha terceira faculdade, tenho 35 anos, conquistei tudo na minha vida, fruto do meu trabalho, da minha disciplina e da minha responsabilidade", desabafou.

Ao longo dos vídeos, Mariana também afirmou que se veste para si mesma e disse gostar de valorizar a própria aparência. "Sou gata, malho e me alimento bem", declarou, ao defender o direito de publicar as fotos que desejar.

A influenciadora ainda criticou a pressão para que mulheres adotem determinados comportamentos e afirmou que muitas das cobranças partem de outras mulheres. Segundo ela, ninguém deve deixar de ser autêntico para atender às expectativas de terceiros ou para manter um relacionamento.

Mariana também questionou a ideia de que o sucesso feminino depende da presença de um parceiro. Para ela, esse tipo de pensamento contribui para que muitas mulheres permaneçam em relações que não as fazem felizes apenas para atender a padrões sociais.