Mariana Goldfarb rebate críticas por fotos de biquíniReprodução Instagram
Mariana Goldfarb faz desabafo após ataques por fotos de biquíni
Influenciadora disse que não pretende mudar o comportamento para agradar outras pessoas e criticou cobranças feitas às mulheres
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