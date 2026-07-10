Tiago Ramos pediu nova chance para Nadine Gonçalves - Reprodução

Tiago Ramos pediu nova chance para Nadine Gonçalves Reprodução

Publicado 10/07/2026 15:43

Rio - Tiago Ramos usou as redes sociais para tentar uma reconciliação com Nadine Gonçalves. O influenciador resgatou um clique da época em que namorou a mãe de Neymar Jr e implorou por mais uma chance.

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"Realmente eu não acredito que a gente nunca vai mais se encontrar, mas te digo algo: eu te amo. Me faz feliz de novo, por favor", escreveu.

Tiago Ramos e Nadine Gonçalves viveram um breve relacionamento em 2020. O romance durou pouco meses e foi cercado por polêmicas, inclusive com alegações de que o influenciador teria agredido a mãe do jogador.