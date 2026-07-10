Gabriela Loran e Danilo Mesquita curtiram festa junina juntos em Pipa, no Rio Grande do Norte - Reprodução / Instagram

Gabriela Loran e Danilo Mesquita curtiram festa junina juntos em Pipa, no Rio Grande do NorteReprodução / Instagram

Publicado 10/07/2026 13:53 | Atualizado 10/07/2026 14:03

Rio - Gabriela Loran e Danilo Mesquita aproveitaram uma pausa nas gravações do filme "Amor à la Carte" para curtir uma festa junina em Pipa, no Rio Grande do Norte. Os atores dividiram registros da celebração nas redes sociais e apareceram caracterizados para o evento, ao lado de parte do elenco e equipe do longa.

gabriela ja é doida e ai o universo manda um parceiro de cena PIOR pic.twitter.com/njRhrHF0Dj — acervo gabriela loran (@acervoloran) July 10, 2026 Nos vídeos publicados por Gabriela nos stories, a atriz surge com um vestido típico de festa junina e participa de karaokês ao lado de Danilo e do ator Thardelly Lima. Em outro momento, os protagonistas aparecem cantando juntos no palco, enquanto a artista brinca com os colegas.



Na história do filme, Gabriela interpreta Isa, uma jovem que sonha em assumir o posto de chef executiva do restaurante da família. Os planos mudam quando um importante prêmio gastronômico é entregue por engano a um restaurante homônimo (de nomes iguais), comandado pelo personagem de Danilo Mesquita. A confusão leva os dois a se encontrarem e embarcarem em uma jornada que mistura gastronomia, recomeços e romance. Nos vídeos publicados por Gabriela nos stories, a atriz surge com um vestido típico de festa junina e participa de karaokês ao lado de Danilo e do ator Thardelly Lima. Em outro momento, os protagonistas aparecem cantando juntos no palco, enquanto a artista brinca com os colegas.Na história do filme, Gabriela interpreta Isa, uma jovem que sonha em assumir o posto de chef executiva do restaurante da família. Os planos mudam quando um importante prêmio gastronômico é entregue por engano a um restaurante homônimo (de nomes iguais), comandado pelo personagem de Danilo Mesquita. A confusão leva os dois a se encontrarem e embarcarem em uma jornada que mistura gastronomia, recomeços e romance.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa