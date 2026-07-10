Gabriela Loran e Danilo Mesquita curtiram festa junina juntos em Pipa, no Rio Grande do NorteReprodução / Instagram
Nos vídeos publicados por Gabriela nos stories, a atriz surge com um vestido típico de festa junina e participa de karaokês ao lado de Danilo e do ator Thardelly Lima. Em outro momento, os protagonistas aparecem cantando juntos no palco, enquanto a artista brinca com os colegas.
gabriela ja é doida e ai o universo manda um parceiro de cena PIOR pic.twitter.com/njRhrHF0Dj— acervo gabriela loran (@acervoloran) July 10, 2026
Na história do filme, Gabriela interpreta Isa, uma jovem que sonha em assumir o posto de chef executiva do restaurante da família. Os planos mudam quando um importante prêmio gastronômico é entregue por engano a um restaurante homônimo (de nomes iguais), comandado pelo personagem de Danilo Mesquita. A confusão leva os dois a se encontrarem e embarcarem em uma jornada que mistura gastronomia, recomeços e romance.