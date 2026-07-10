Edson Celulari Reprodução / TV Cultura
Edson Celulari fala sobre fim de contratos na Globo: 'Realidade dura'
Ator afirma que vínculos de longa duração se tornaram mais raros e comenta os desafios enfrentados por profissionais do setor artístico
Virginia e João Guilherme deixam de se seguir após sequência de atritos públicos
Nos últimos meses, ator disse que não foi convidado para o aniversário da sobrinha e criticou a exposição das crianças nas redes sociais
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Mariana Goldfarb faz desabafo após ataques por fotos de biquíni
Influenciadora disse que não pretende mudar o comportamento para agradar outras pessoas e criticou cobranças feitas às mulheres
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