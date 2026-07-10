Edson Celulari - Reprodução / TV Cultura

Edson Celulari Reprodução / TV Cultura

Publicado 10/07/2026 12:02

Rio - Edson Celulari abriu o jogo sobre as dificuldades enfrentadas por atores diante das mudanças no mercado audiovisual. Durante participação no "Sem Censura", da TV Brasil, nesta semana, o artista comentou o fim dos contratos de longa duração na Globo e destacou a instabilidade que faz parte da profissão.

No programa apresentado por Cissa Guimarães, Celulari também relembrou que o pai demonstrou resistência no início de sua carreira até compreender a vocação do filho. O ator, no entanto, reforçou a importância da persistência para quem deseja trabalhar com arte.

"Se tem alguma coisa a se falar para alguém que quer ir para esse nosso lado da arte é não desistir. É muito difícil, sempre será difícil", afirmou.

Com uma extensa trajetória na televisão, Celulari reconheceu que viveu um período no qual a Globo mantinha artistas contratados por vários anos. Segundo ele, esse modelo oferecia maior estabilidade, mas já não representa a realidade atual.

"Tive o privilégio de pegar uma época da Globo em que tínhamos contratos mais longos, mas a realidade de um ator, a questão de trabalho, é muito dura. No mundo inteiro é assim. Termina um trabalho, começa do zero novamente."

Cissa Guimarães também comentou as diferenças financeiras entre os trabalhos na televisão e no teatro. "Quando você está na Globo, é uma coisa certa, você tem uma obra certa para fazer lá. Quando você faz teatro, o dinheiro é menor", disse a apresentadora, que ainda ressaltou a importância de mecanismos de incentivo cultural, como a Lei Rouanet.

Celulari afirmou que os contratos fixos perderam espaço no audiovisual e deram lugar a acordos por projeto. Para o ator, a mudança ampliou a circulação de profissionais no mercado, mas também aumentou a incerteza sobre os próximos trabalhos.

"O audiovisual hoje está muito difícil, porque esses contratos que sempre existiram, os mais longos, estão mais raros agora. Então, o mercado está mais aberto. Então, é não desistir e seguir em frente."

Edson Celulari integrou o grupo de veteranos que deixou de ter vínculo permanente com a Globo após a mudança na política de contratação da emissora. Desde então, ele participa de produções por obra certa. Seu trabalho mais recente em novelas foi "Fuzuê", exibida entre 2023 e 2024.

Atualmente, o ator está em cartaz com a peça "O Beijo no Asfalto", no Rio de Janeiro, e também mantém projetos voltados para o cinema.