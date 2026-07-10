Os fãs de 'Jogos Vorazes' terão a oportunidade de rever a franquia nas telonas antes da chegada de 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita'Reprodução / Instagram
Ver esta publicação no Instagram
O anúncio foi feito nas redes sociais da rede de cinemas. "Assista aos cinco filmes de 'Jogos Vorazes' de volta às telonas na Megaplex a partir de 3 de setembro", escreveu a empresa na publicação.
A iniciativa serve como preparação para "Amanhecer na Colheita", novo capítulo da franquia, que estreia mundialmente em 20 de novembro. Baseado no livro de Suzanne Collins, o filme se passa 24 anos antes da história de Katniss Everdeen e acompanha a juventude de Haymitch Abernathy durante o 50º Massacre Quaternário.
O novo longa marca o retorno de Francis Lawrence à direção da saga. Joseph Zada interpreta o jovem Haymitch, enquanto Elle Fanning vive uma versão mais nova de Effie Trinket. O elenco também reúne Ralph Fiennes como o presidente Snow, Kieran Culkin no papel de Caesar Flickerman, McKenna Grace como Maysilee Donner e Maya Hawke interpretando Wiress.
Trailer legendado de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita!— SAC | Jogos Vorazes (@SacTributos) April 13, 2026
TRAILER JOGOS VORAZESpic.twitter.com/KN9Wdj82RG