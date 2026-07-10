Os fãs de 'Jogos Vorazes' terão a oportunidade de rever a franquia nas telonas antes da chegada de 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' - Reprodução / Instagram

Os fãs de 'Jogos Vorazes' terão a oportunidade de rever a franquia nas telonas antes da chegada de 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita'Reprodução / Instagram

Publicado 10/07/2026 13:22 | Atualizado 10/07/2026 14:07

Rio - Os fãs de "Jogos Vorazes" terão a oportunidade de rever toda a franquia nas telonas antes da chegada de "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita". A rede americana Megaplex anunciou que os cinco filmes da saga voltarão aos cinemas a partir de 3 de setembro, em uma maratona especial que antecede o lançamento do novo longa, previsto pra sair em novembro.







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O anúncio foi feito nas redes sociais da rede de cinemas. "Assista aos cinco filmes de 'Jogos Vorazes' de volta às telonas na Megaplex a partir de 3 de setembro", escreveu a empresa na publicação.



A iniciativa serve como preparação para "Amanhecer na Colheita", novo capítulo da franquia, que estreia mundialmente em 20 de novembro. Baseado no livro de Suzanne Collins, o filme se passa 24 anos antes da história de Katniss Everdeen e acompanha a juventude de Haymitch Abernathy durante o 50º Massacre Quaternário.



O novo longa marca o retorno de Francis Lawrence à direção da saga. Joseph Zada interpreta o jovem Haymitch, enquanto Elle Fanning vive uma versão mais nova de Effie Trinket. O elenco também reúne Ralph Fiennes como o presidente Snow, Kieran Culkin no papel de Caesar Flickerman, McKenna Grace como Maysilee Donner e Maya Hawke interpretando Wiress. O anúncio foi feito nas redes sociais da rede de cinemas. "Assista aos cinco filmes de 'Jogos Vorazes' de volta às telonas na Megaplex a partir de 3 de setembro", escreveu a empresa na publicação.A iniciativa serve como preparação para "Amanhecer na Colheita", novo capítulo da franquia, que estreia mundialmente em 20 de novembro. Baseado no livro de Suzanne Collins, o filme se passa 24 anos antes da história de Katniss Everdeen e acompanha a juventude de Haymitch Abernathy durante o 50º Massacre Quaternário.O novo longa marca o retorno de Francis Lawrence à direção da saga. Joseph Zada interpreta o jovem Haymitch, enquanto Elle Fanning vive uma versão mais nova de Effie Trinket. O elenco também reúne Ralph Fiennes como o presidente Snow, Kieran Culkin no papel de Caesar Flickerman, McKenna Grace como Maysilee Donner e Maya Hawke interpretando Wiress.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa

Assista ao trailer do novo filme da franquia, lançado em abril deste ano:

Trailer legendado de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita!



TRAILER JOGOS VORAZESpic.twitter.com/KN9Wdj82RG — SAC | Jogos Vorazes (@SacTributos) April 13, 2026