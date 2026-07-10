Estácio de Sá homenageia o centenário da escola no Carnaval de 2027Reprodução / Estácio de Sá
Carnaval 2027: Estácio de Sá apresenta os sambas-enredo concorrentes
Festa na quadra da escola conta com show do Grupo Só Raiz e da bateria comandada pelo Mestre Chuvisco
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Cubango homenageará Tia Preta com enredo para o Carnaval 2027
Fundadora da escola e presidente da Ala das Baianas, ela é um dos principais símbolos da agremiação de Niterói
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