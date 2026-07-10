Estácio de Sá homenageia o centenário da escola no Carnaval de 2027 - Reprodução / Estácio de Sá

Estácio de Sá homenageia o centenário da escola no Carnaval de 2027Reprodução / Estácio de Sá

Publicado 10/07/2026 11:24 | Atualizado 10/07/2026 11:25

Rio - A Estácio de Sá realiza, na noite desta sexta-feira (10), a apresentação dos onze sambas concorrentes para o Carnaval de 2027. O enredo "Centenário do Berço do Samba: onde o samba virou escola e o Brasil se fez Carnaval", de autoria do carnavalesco Marcus Paulo, homenageia os 100 anos da escola.



A festa acontece na quadra da agremiação, na Avenida Salvador de Sá, na Cidade Nova, Centro do Rio, a partir das 21h. O grupo Só Raiz participa da apresentação, assim como a bateria comandada pelo Mestre Chuvisco.

Para participar da festa, o interessado deve levar 1 Kg de alimento não perecível. Já o aluguel de uma mesa na quadra da escola custa R$ 30.