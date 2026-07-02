Bellinha Delfim é a nova rainha de bateria da Viradouro - Reprodução do Instagram

Bellinha Delfim é a nova rainha de bateria da ViradouroReprodução do Instagram

Publicado 02/07/2026 09:16 | Atualizado 02/07/2026 13:29

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"Sou rainha de bateria da Unidos do Viradouro e do Mestre Ciça. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meus presidentes. Obrigada, comunidade. Obrigada, mundo do samba. Obrigada, meus amigos e familiares.

Hoje, meu coração transborda de gratidão, responsabilidade e amor. Só tenho a agradecer! Vamos botar para quebrar, Furacão Vermelho e Branco", escreveu Bellinha na legenda.

Juliana Paes reagiu à publicação. "Ah, eu já sabia. Parabéns". Rainha de Honra da Grande Rio, Paolla Oliveira celebrou: "Que maravilha! Parabéns! Vai ser simplesmente deslumbrante". Outro comentário deixado pela atriz foi: "Risca aquela Avenida".

Raissa Oliveira, que ocupou o posto de rainha de bateria da Beija-Flor por 20 anos, também se manifestou: "Me representa muito. Não esperava diferente da Viradouro, mostrando a força e a potência da sua comunidade. Saudações azul e branco. Brilha, Bellinha. Você é o momento, ser Delfim está na moda". Evelyn Bastos, rainha da Mangueira, parabenizou Bellinha. "Bem-vinda".

Outros famosos também felicitaram Bellinha. "Parabéns querida, você merece muito", afirmou Dudu Nobre. "Maravilhosa. Brilhe muito", disse Lore Improta. "Merecidamente!!! Bom reinado", desejou Pocah. "Que demais. Você merece muito", declarou Giovanna Lancellotti.

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