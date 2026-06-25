Grande Rio anunciou enredo do Carnaval 2027 - Reprodução/Instagram

Grande Rio anunciou enredo do Carnaval 2027Reprodução/Instagram

Publicado 25/06/2026 17:27 | Atualizado 25/06/2026 17:52

Rio - A Grande Rio revelou, na tarde desta quinta-feira (25), que levará para a avenida no Carnaval 2027 o enredo “Sankofa Tabon: Os retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade”. O carnavalesco Antonio Gonzaga abordará a trajetória de africanos escravizados que retornam ao continente após conquistarem a liberdade.



"O pássaro dourado entrou como um raio de sol pela janela, pousou em meu ombro e me disse quem eu sou. Sankofa se apresentou e me mostrou que o futuro da minha terra é ser livre. Me abraçou, caminhou comigo até o cais, pousou uma asa em meu peito e, com a outra, apontou para o mar: 'Chegou a hora de retornar'", anunciou.



Neste ano, a Grande Rio apresentou na Marquês de Sapucaí o enredo "A Nação do Mangue", em homenagem à força cultural do movimento manguebeat. A agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, conquistou o 8º lugar no Grupo Especial e ficou de fora do Desfile das Campeãs.

A escola de samba será a terceira a desfilar na terça-feira de Carnaval, 9 de fevereiro.