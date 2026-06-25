Grande Rio anunciou enredo do Carnaval 2027Reprodução/Instagram
"O pássaro dourado entrou como um raio de sol pela janela, pousou em meu ombro e me disse quem eu sou. Sankofa se apresentou e me mostrou que o futuro da minha terra é ser livre. Me abraçou, caminhou comigo até o cais, pousou uma asa em meu peito e, com a outra, apontou para o mar: 'Chegou a hora de retornar'", anunciou.
Neste ano, a Grande Rio apresentou na Marquês de Sapucaí o enredo "A Nação do Mangue", em homenagem à força cultural do movimento manguebeat. A agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, conquistou o 8º lugar no Grupo Especial e ficou de fora do Desfile das Campeãs.
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