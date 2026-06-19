Equipe será apresentada na quadra da UPMDivulgação
Tradicional feijoada apresenta equipe da Unidos de Padre Miguel para 2027
Festa receberá a Viradouro, atual campeã do Grupo Especial
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Entre os compromissos da agenda estão visitas ao Museu do Homem do Nordeste, aos terreiros Ylê Oxóssi Guangoubira e Ylê Xambá, além de encontros com a Nação do Maracatu Porto Rico
Projeto da nova quadra do Paraíso do Tuiuti é divulgado
Com capacidade prevista para 3 mil pessoas, o espaço está previsto para receber o investimento de R$ 14,7 milhões
Socorro Acioli, autora do livro que inspirou enredo da Unidos da Tijuca, visita barracão
Escritora conheceu projeto artístico para o desfile, que será baseado em 'A Cabeça do Santo'
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