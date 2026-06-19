Equipe será apresentada na quadra da UPM - Divulgação

Equipe será apresentada na quadra da UPMDivulgação

Publicado 19/06/2026 12:05 | Atualizado 19/06/2026 12:51

Rio - A Unidos de Padre Miguel apresenta a equipe para a Série Ouro do Carnaval de 2027 em sua tradicional feijoada na quadra da escola, em Padre Miguel, na tarde deste domingo (21), a partir das 13h. A programação conta com shows da bateria, casais de mestre-sala e porta-bandeira, baianas e velha-guarda, além da exibição do grupo Pega Black e da cantora Andreia Caffé. A Viradouro, atual campeão do Grupo Especial, participa como convidada.

A feijoada marca oficialmente o início da nova etapa dos trabalhos da UPM para o próximo desfile, promovendo a integração oficial dos profissionais ao projeto da agremiação. A escola apresenta ainda a mais nova musa, Thamires Mattos, conhecida no mundo do samba como Thamirão.

A entrada para o evento é gratuita. O prato da feijoada sai por R$ 20. A quadra fica na Rua Mesquita, 8, em Padre Miguel.