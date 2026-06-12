Socorro Acioli, autora do livro que inspirou enredo da Unidos da Tijuca, visita barracão

Autora do romance “A Cabeça do Santo”, que inspirou e deu nome ao enredo de 2027 da Unidos da Tijuca, Socorro Acioli visitou o barracão da escola, na Cidade do Samba. A escritora cearense almoçou com a equipe de criação e de carnaval e conheceu toda a estrutura do local.



Além de conferir o projeto alegórico do carnavalesco Lucas Milato, Socorro viu os desenhos dos figurinos e a reprodução dos protótipos das fantasias. A visita, na última quarta-feira (10), foi acompanhada por todos os líderes de segmentos da escola que, na sequência prestigiaram, a escritora numa roda de conversa no Centro Cultural Banco do Brasil.



“Entendi que isso é muito maior do que eu imaginava. Quando recebi a ligação do Lucas perguntando se a Unidos da Tijuca poderia se inspirar na minha obra literária eu não acreditei. Na verdade eu continuo não acreditando. Acho que a ficha vai caindo aos poucos até chegar o carnaval. Isso tudo é muito lindo. A Tijuca está criando um projeto para contar a mesma história de uma maneira muito maior e muito melhor do que o que eu fiz. O samba sabe contar história muito melhor do que a literatura. Na verdade, somos nós que temos que aprender com o samba e com a escola a contar história direito”, brincou Socorro.



A “Cabeça do Santo”, que já vendeu mais de 500 mil exemplares, foi publicado em 2014. A história, baseada em fatos reais, mostra a estátua de Santo Antônio que ficou inacabada em Caridade, cidade do sertão do Ceará. O fato logo despertou curiosidade dos moradores, que começaram a compartilhar hipóteses e crenças acerca da cabeça que fincou morada nas ruas da cidade. A inusitada situação se tornou um marco cultural e turístico do local.



Entre os romeiros incansáveis, preces e simpatias, trapalhadas e intercessões, a Unidos da Tijuca viajará numa contação popular, escutando as vozes de mulheres tomadas de paixão, efervescendo nas celebrações juninas e rogando a Santo Antônio pelo milagre de carnaval: o casamento entre a Unidos da Tijuca e o povo da Marquês de Sapucaí.

Recentemente o livro foi disponilizado na plataforma MEC Livros.



A presença de Socorro Acioli está confirmada na festa da escolha do samba-enredo do Carnaval 2027, que será realizada dia 12 de setembro, a partir das 22h, na quadra.





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