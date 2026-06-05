Vila Isabel abre inscrições para moradores do Morro dos Macacos desfilarem no Carnaval 2027 - Divulgação

Vila Isabel abre inscrições para moradores do Morro dos Macacos desfilarem no Carnaval 2027Divulgação

Publicado 05/06/2026 11:10

Rio - A Unidos de Vila Isabel vai realizar neste sábado (6) uma ação especial voltada aos moradores do Morro dos Macacos que sonham em desfilar na Marquês de Sapucaí. As inscrições são destinadas às alas da comunidade que participarão do Carnaval de 2027.

Vila Isabel abre inscrições para moradores do Morro dos Macacos desfilarem no Carnaval 2027 Divulgação

O cadastro acontecerá das 10h às 14h, na Praça do Túnel, conhecida como Pracinha do Trambique. Para participar, é preciso ter mais de 16 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência.No próximo ano, a Vila será a quarta escola a se apresentar no Domingo de Carnaval, marcado para 7 de fevereiro. A agremiação levará para a Sapucaí o enredo "Torto Arado – Sobre a Terra Há de Viver Sempre o Mais Forte", inspirado na obra do escritor Itamar Vieira Junior. O projeto é desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, com colaboração do pesquisador Vinicius Natal.Inscrições para alas da comunidade da Vila IsabelSábado, das 10h às 14hLocal: Praça do Túnel (Pracinha do Trambique)Documentos necessários: identidade e comprovante de residênciaIdade mínima: 16 anos completosPúblico-alvo: moradores do Morro dos Macacos