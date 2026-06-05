Vila Isabel abre inscrições para moradores do Morro dos Macacos desfilarem no Carnaval 2027Divulgação
O cadastro acontecerá das 10h às 14h, na Praça do Túnel, conhecida como Pracinha do Trambique. Para participar, é preciso ter mais de 16 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência.
No próximo ano, a Vila será a quarta escola a se apresentar no Domingo de Carnaval, marcado para 7 de fevereiro. A agremiação levará para a Sapucaí o enredo "Torto Arado – Sobre a Terra Há de Viver Sempre o Mais Forte", inspirado na obra do escritor Itamar Vieira Junior. O projeto é desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, com colaboração do pesquisador Vinicius Natal.
Serviço
Inscrições para alas da comunidade da Vila Isabel
Sábado, das 10h às 14h
Local: Praça do Túnel (Pracinha do Trambique)
Documentos necessários: identidade e comprovante de residência
Idade mínima: 16 anos completos
Público-alvo: moradores do Morro dos Macacos
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