Elisa Sanches não seguirá como rainha de bateria da Império da TijucaReprodução/Instagram

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Rio - O Império da Tijuca anunciou nesta segunda-feira (1°) que Elisa Sanches não seguirá como rainha de bateria para o Carnaval 2027. A atriz e criadora de conteúdo adulto foi anunciada no posto em novembro do ano passado. 
"O G.R.E.S.E. Império da Tijuca agradece à Elisa Sanches por ter ocupado o posto de Rainha de Bateria da Sinfonia Imperial no Carnaval 2026. A direção do Império da Tijuca reconhece toda sua dedicação neste reinado e agradece pela contribuição à Sinfonia Imperial ao longo deste ciclo", informou. 
A atriz causou polêmica na apresentação como rainha ao surgir dançando funk sem calcinha na quadra da escola de samba, na Zona Norte. Ela recebeu críticas de Flora Cruz, filha do sambista Arlindo Cruz (1958 - 2025)
"Ridículo! A maior falta de respeito com o Carnaval dos últimos tempos, vergonhoso para nós sambistas. Vi que a escola se retratou (que é o mínimo a ser feito), mas ainda assim...foi chocante e deprimente", disse a jovem.