Elisa Sanches não seguirá como rainha de bateria da Império da Tijuca - Reprodução/Instagram

Elisa Sanches não seguirá como rainha de bateria da Império da TijucaReprodução/Instagram

Publicado 01/06/2026 21:56 | Atualizado 01/06/2026 22:41

Rio - O Império da Tijuca anunciou nesta segunda-feira (1°) que Elisa Sanches não seguirá como rainha de bateria para o Carnaval 2027. A atriz e criadora de conteúdo adulto foi anunciada no posto em novembro do ano passado.

"O G.R.E.S.E. Império da Tijuca agradece à Elisa Sanches por ter ocupado o posto de Rainha de Bateria da Sinfonia Imperial no Carnaval 2026. A direção do Império da Tijuca reconhece toda sua dedicação neste reinado e agradece pela contribuição à Sinfonia Imperial ao longo deste ciclo", informou.

"Ridículo! A maior falta de respeito com o Carnaval dos últimos tempos, vergonhoso para nós sambistas. Vi que a escola se retratou (que é o mínimo a ser feito), mas ainda assim...foi chocante e deprimente", disse a jovem.