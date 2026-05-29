Diego Nicolau e Guto são a nova dupla de vozes oficiais da Estácio de Sá no Carnaval de 2027 - RAFAEL ARANTES

Diego Nicolau e Guto são a nova dupla de vozes oficiais da Estácio de Sá no Carnaval de 2027RAFAEL ARANTES

Publicado 29/05/2026 13:14

Rio - A GRES Estácio de Sá anunciou Diego Nicolau e Guto como intérpretes oficiais da escola para o Carnaval de 2027, ano em que a agremiação celebrará seu centenário. A dupla voltará a dividir o comando do carro de som após a parceria na Unidos de Padre Miguel, em 2022.

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Diego Nicolau, que já integrava a escola como compositor, assumirá o posto de intérprete principal e convidou Guto, também cantor da GRES Unidos do Viradouro, para formar a nova dupla de vozes oficiais da vermelha e branca do Rio Comprido. “Poder fazer isso pela Estácio, nesse ano tão especial, é uma vitória muito grande para mim e estou muito feliz”, declarou Guto.



Admirador de Dominguinhos do Estácio, considerado um dos maiores intérpretes da história do carnaval carioca, Diego Nicolau destacou a emoção de ocupar um espaço marcado pela trajetória do cantor. “Para todo cantor, cantar na escola onde seu ídolo foi figura lendária é uma grande honra. Quando surgiu a possibilidade dessa missão, eu só pensava nele”, disse. O intérprete também relembrou que esteve ao lado de Dominguinhos em seu último desfile, na homenagem realizada pela Viradouro em 2020.



Os novos intérpretes serão apresentados oficialmente à comunidade durante a próxima edição da Feijoada do Leão, marcada para o dia 7 de junho, na quadra da escola, a partir das 13h.



Em 2027, a agremiação será a terceira a desfilar e Para Guto, o reencontro marca um momento especial na trajetória dos dois artistas. “Voltar a cantar com Diego é muito legal. Ele é um ser humano fantástico, um cantor excepcional. A gente se respeita e se gosta muito e isso reflete no trabalho”, afirmou.Diego Nicolau, que já integrava a escola como compositor, assumirá o posto de intérprete principal e convidou Guto, também cantor da GRES Unidos do Viradouro, para formar a nova dupla de vozes oficiais da vermelha e branca do Rio Comprido. “Poder fazer isso pela Estácio, nesse ano tão especial, é uma vitória muito grande para mim e estou muito feliz”, declarou Guto.Admirador de Dominguinhos do Estácio, considerado um dos maiores intérpretes da história do carnaval carioca, Diego Nicolau destacou a emoção de ocupar um espaço marcado pela trajetória do cantor. “Para todo cantor, cantar na escola onde seu ídolo foi figura lendária é uma grande honra. Quando surgiu a possibilidade dessa missão, eu só pensava nele”, disse. O intérprete também relembrou que esteve ao lado de Dominguinhos em seu último desfile, na homenagem realizada pela Viradouro em 2020.Os novos intérpretes serão apresentados oficialmente à comunidade durante a próxima edição da Feijoada do Leão, marcada para o dia 7 de junho, na quadra da escola, a partir das 13h.Em 2027, a agremiação será a terceira a desfilar e levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Centenário do Berço do Samba: Onde o samba virou Escola e o Brasil se fez Carnaval" , desenvolvido pelo carnavalesco Marcus Paulo.

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