Diego Nicolau e Guto são a nova dupla de vozes oficiais da Estácio de Sá no Carnaval de 2027RAFAEL ARANTES
Diego Nicolau, que já integrava a escola como compositor, assumirá o posto de intérprete principal e convidou Guto, também cantor da GRES Unidos do Viradouro, para formar a nova dupla de vozes oficiais da vermelha e branca do Rio Comprido. “Poder fazer isso pela Estácio, nesse ano tão especial, é uma vitória muito grande para mim e estou muito feliz”, declarou Guto.
Admirador de Dominguinhos do Estácio, considerado um dos maiores intérpretes da história do carnaval carioca, Diego Nicolau destacou a emoção de ocupar um espaço marcado pela trajetória do cantor. “Para todo cantor, cantar na escola onde seu ídolo foi figura lendária é uma grande honra. Quando surgiu a possibilidade dessa missão, eu só pensava nele”, disse. O intérprete também relembrou que esteve ao lado de Dominguinhos em seu último desfile, na homenagem realizada pela Viradouro em 2020.
Os novos intérpretes serão apresentados oficialmente à comunidade durante a próxima edição da Feijoada do Leão, marcada para o dia 7 de junho, na quadra da escola, a partir das 13h.
Em 2027, a agremiação será a terceira a desfilar e levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Centenário do Berço do Samba: Onde o samba virou Escola e o Brasil se fez Carnaval", desenvolvido pelo carnavalesco Marcus Paulo.
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