Águia da Portela ganhou chapéu Panamá em homenagem a Monarco - Divulgação

Águia da Portela ganhou chapéu Panamá em homenagem a MonarcoDivulgação

Publicado 05/06/2026 08:19

A Portela atualizou a própria marca para o Carnaval 2027. A tradicional águia da escola da Zona Norte do Rio ganhou um chapéu Panamá em homenagem a Monarco, tema do enredo "Ao mestre, com carinho" , que será apresentado no Sambódromo da Marquês de Sapucaí no ano que vem.

A atualização foi desenvolvida pela equipe de comunicação da Azul e Branca, a partir de uma ideia de Gabi Carneiro e Gil Lira. A versão final dialoga com a Direção de Carnaval e incorpora elementos da identidade visual do enredo do carnavalesco Paulo Barros.



Coordenador de Comunicação e Imprensa da Portela, Pedro Henrique Leite, destacou que o processo reflete a valorização da equipe e a integração entre os setores da escola.



"Esse processo mostra a importância de abrir espaço para que todos possam criar, propor e contribuir com seus talentos. A comunicação da Portela é construída de forma coletiva, com uma gestão de carnaval e a presidência que valorizam nosso departamento. Nosso objetivo é fazer a marca dialogar com este novo momento da Portela, sem perder a força, a história e o protagonismo que ela carrega", afirmou.



Em 2027, a agremiação será a primeira escola a desfilar na terça-feira de Carnaval, na Marquês de Sapucaí, com o enredo "Ao mestre, com carinho", em homenagem ao baluarte Monarco. O desfile pretende percorrer diferentes fases da vida do artista, desde a infância até sua ligação afetiva e histórica com a Azul e Branca.

A sinopse do enredo destaca elementos marcantes da trajetória do sambista, como o cavaquinho, as rodas de samba, o cotidiano do subúrbio e a paixão pelo futebol, além da forte relação com a religiosidade.

Feijoada

A Portela realizará, neste sábado (6), mais uma edição da tradicional Feijoada da Família Portelense, na quadra da escola, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio.





A exposição apresenta fotos, documentos e curiosidades sobre a trajetória de Norival Reis e destaca também outros sucessos de sua coautoria, como Ilu Ayê, a Terra da Vida (1972), Macunaíma, Herói de Nossa Gente (1975) e Hoje Tem Marmelada (1980).



Entre as atrações musicais da Feijoada estão o cantor Liomar (Pique Novo) e o Grupo Zoa Samba. O evento também contará com apresentações da Velha Guarda Show e do elenco da Portela, reunindo sambistas e torcedores da Majestade do Samba em uma grande celebração da cultura portelense.



O preço varia a partir de R$ 35.

Durante o evento, o Departamento Cultural da agremiação irá inaugurar a exposição "Contos de Norival Reis", em homenagem ao compositor e um dos autores do samba-enredo "Contos de Areia", de 1984, marcante na história da escola.A exposição apresenta fotos, documentos e curiosidades sobre a trajetória de Norival Reis e destaca também outros sucessos de sua coautoria, como Ilu Ayê, a Terra da Vida (1972), Macunaíma, Herói de Nossa Gente (1975) e Hoje Tem Marmelada (1980).Entre as atrações musicais da Feijoada estão o cantor Liomar (Pique Novo) e o Grupo Zoa Samba. O evento também contará com apresentações da Velha Guarda Show e do elenco da Portela, reunindo sambistas e torcedores da Majestade do Samba em uma grande celebração da cultura portelense. Os ingressos e mesas do lote atual estão disponíveis pelo site Meu Bilhete. O preço varia a partir de R$ 35.