Águia da Portela ganhou chapéu Panamá em homenagem a MonarcoDivulgação
Coordenador de Comunicação e Imprensa da Portela, Pedro Henrique Leite, destacou que o processo reflete a valorização da equipe e a integração entre os setores da escola.
"Esse processo mostra a importância de abrir espaço para que todos possam criar, propor e contribuir com seus talentos. A comunicação da Portela é construída de forma coletiva, com uma gestão de carnaval e a presidência que valorizam nosso departamento. Nosso objetivo é fazer a marca dialogar com este novo momento da Portela, sem perder a força, a história e o protagonismo que ela carrega", afirmou.
Em 2027, a agremiação será a primeira escola a desfilar na terça-feira de Carnaval, na Marquês de Sapucaí, com o enredo "Ao mestre, com carinho", em homenagem ao baluarte Monarco. O desfile pretende percorrer diferentes fases da vida do artista, desde a infância até sua ligação afetiva e histórica com a Azul e Branca.
A exposição apresenta fotos, documentos e curiosidades sobre a trajetória de Norival Reis e destaca também outros sucessos de sua coautoria, como Ilu Ayê, a Terra da Vida (1972), Macunaíma, Herói de Nossa Gente (1975) e Hoje Tem Marmelada (1980).
Entre as atrações musicais da Feijoada estão o cantor Liomar (Pique Novo) e o Grupo Zoa Samba. O evento também contará com apresentações da Velha Guarda Show e do elenco da Portela, reunindo sambistas e torcedores da Majestade do Samba em uma grande celebração da cultura portelense.
Os ingressos e mesas do lote atual estão disponíveis pelo site Meu Bilhete. O preço varia a partir de R$ 35.
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