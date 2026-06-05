Paraíso do Tuiuti começa inscrições para alas de comunidade - João Salles/Flickr RioTur

Paraíso do Tuiuti começa inscrições para alas de comunidadeJoão Salles/Flickr RioTur

Publicado 05/06/2026 16:16

Rio - O Paraíso do Tuiuti fará neste fim de semana as inscrições para os interessados em desfilar nas alas de comunidade da escola de samba no Carnaval 2027. O cadastramento será feito das 10h às 16h, na quadra em São Cristovão, Zona Norte.

Os interessados devem levar documentos básicos: RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4. A taxa da matrícula será gratuita.

No ano que vem, a Tuuti será a terceira a desfilar no domingo de Carnaval, 7 de fevereiro, com o enredo "Ciata: a mãe preta do samba", desenvolvido pelo carnavalesco Renato Lage com os historiadores Cláudio Russo e Luiz Antônio Simas.

Serviço



Inscrições para alas da comunidade

Sábado e Domingo, das 10h às 16h

Local: Campo de São Cristóvão, 33

Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de residência e foto 3×4.