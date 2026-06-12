Além de carnavalesca, Rosa Magalhães foi artista plástica, figurinista e cenógrafa - Armando Paiva / Arquivo O Dia

Além de carnavalesca, Rosa Magalhães foi artista plástica, figurinista e cenógrafaArmando Paiva / Arquivo O Dia

Publicado 12/06/2026 11:26

Rio - A carnavalesca Rosa Magalhães, que morreu em julho de 2024 , recebeu uma homenagem nesta sexta-feira (12). A maior campeã da era Sambódromo nomeará uma rua, na Barra Olímpica, na Zona Sudoeste.

Publicado em Diário Oficial, o decreto do prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) transforma a Via Projetada 5, no lado ímpar da Avenida Carlos Lima, 118 m antes da Praça Helley Batista, em Rua Rosa Magalhães.

Rosa morreu em 25 de julho de 2024, aos 77 anos, vítima de um infarto. A "Professora", como o mundo do samba a chamava, é dona de oito títulos no Carnaval carioca (um como assistente e sete na sua carreira solo). Na Marquês de Sapucaí, venceu seis campeonatos, sendo cinco pela Imperatriz Leopoldinense e um pela Vila Isabel.

Além de carnavalesca, também era figurinista, cenógrafa e artista plástica. Atuou nas escolas de samba Beija-Flor, Império Serrano, Tradição, Estácio de Sá, Salgueiro, Imperatriz, União da Ilha, Vila Isabel, Mangueira, São Clemente, Portela e Paraíso do Tuiuti. Teve passagem, também, por agremiações do Carnaval de São Paulo.

Formada pela Escola de Belas Artes (EBA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, também foi professora da instituição. Assinou figurinos e cenários para dezenas de espetáculos teatrais.

Títulos de Rosa Magalhães

1971 - Salgueiro - Festa para um rei negro (*cargo de assistente)

1982 - Império Serrano - Bum bum paticumbum prugurundum (com Lícia Lacerda)

1994 - Imperatriz - Catarina de Médicis na Corte dos tupinambôs e Tabajeres

1995 - Imperatriz - Mais vale um jegue que me carregue, que um camelo que me derrube lá no Ceará

1999- Imperatriz - Theatrum Rerum Naturalium Brasiliae

2000- Imperatriz - Quem descobriu o Brasil, foi Seu Cabral, no dia 22 de abril, dois meses depois do carnaval

2001- Imperatriz - Cana-caiana, cana roxa, cana fita, cana preta, amarela, pernambuco... Quero vê descê o cuco, na pancada do ganzá

2013- Vila Isabel - A Vila canta o Brasil, celeiro do mundo - Água no feijão que chegou mais um