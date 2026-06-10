Darcy Ribeiro será enredo da União de Maricá em 2027 - Divulgação

Darcy Ribeiro será enredo da União de Maricá em 2027Divulgação

Publicado 10/06/2026 16:59

Rio - A União de Maricá fará a estreia no Grupo Especial em 2027 com enredo em homenagem ao historiador e sociólogo Darcy Ribeiro (1922-1997). Nesta quarta-feira (10), o prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), anunciou a escolha da agremiação em suas redes sociais.

"Minha gente, o Darcy Ribeiro sonhou um Brasil grande, justo e feito para o seu povo! Um Brasil que investe em educação, cultura e oportunidades. Que emoção vai ser ver a escola que sou patrono levar esse pensamento para a Sapucaí, justamente na estreia do Grupo Especial", revelou.

O político destacou a importância do homenageado. "Darcy acreditava que o povo brasileiro era a nossa maior riqueza. E é esse povo que vai desfilar na avenida com a União de Maricá! A 'Utopia Brasil' é um convite para sonhar com um país melhor e lutar para construí-lo todos os dias! Vamos fazer história na Sapucaí MAIS UMA VEZ!"

Neste ano, a escola de samba foi campeã da Série Ouro e conquistou acesso ao Grupo Especial com o enredo "Berenguendéns e Balagandãs".