Comitiva da Imperatriz desembarcou no Recife - Wagner Rodrigues / Divulgação

Comitiva da Imperatriz desembarcou no RecifeWagner Rodrigues / Divulgação

Publicado 19/06/2026 09:09 | Atualizado 19/06/2026 09:12

A Imperatriz Leopoldinense desembarcou no Recife para dar continuidade às pesquisas que embasam o enredo “A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia”, desenvolvido para o Carnaval 2027.

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Até domingo (21), a presidente Catia Drumond, o carnavalesco Leandro Vieira, o diretor de Carnaval André Bonatte e outros segmentos vão cumprir uma agenda de atividades voltadas ao aprofundamento histórico e cultural da narrativa que será apresentada na Marquês de Sapucaí.O roteiro inclui visitas ao Museu do Homem do Nordeste e aos tradicionais terreiros Ylê Oxóssi Guangoubira e Ylê Xambá, espaços diretamente ligados à trajetória da boneca sagrada.“A Imperatriz segue forte no seu planejamento para 2027, e para desenvolvimento do enredo, é fundamental estarmos in loco, para acompanhar cada momento de pesquisa, imersão e estudo dessa história tão rica encontrada pelo nosso carnavalesco. Estar em Recife, ao lado de nossa equipe, fortalece ainda mais o belo desfile que estamos preparando para a Marquês de Sapucaí. Dona Júlia irá guiar nossa caminhada rumo à vitória”, afirma a presidente Catia Drumond.A programação contempla ainda encontros com a Nação do Maracatu Porto Rico, uma das mais tradicionais agremiações de baque virado de Pernambuco. Foi em seus cortejos que a calunga Dona Júlia ganhou destaque ao longo de décadas, tornando-se símbolo de resistência, ancestralidade e preservação da cultura afro-brasileira.Além da pesquisa para o desenvolvimento do desfile, a viagem também prevê a produção de conteúdo audiovisual e o fortalecimento do intercâmbio cultural entre a escola de samba e as instituições pernambucanas envolvidas na construção do enredo.A Imperatriz irá fechar a noite de desfiles da segunda-feira de Carnaval, dia 8 de fevereiro.