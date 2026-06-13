Projeto da nova quadra do Paraíso do Tuiuti é divulgado - Foto: Divulgação/ Rafael Catarcione

Projeto da nova quadra do Paraíso do Tuiuti é divulgadoFoto: Divulgação/ Rafael Catarcione

Publicado 13/06/2026 22:18

Rio - O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) apresentou, neste sábado (13), o projeto da nova quadra da Paraíso do Tuiuti, em São Cristóvão, na região central. Com capacidade para receber até 3 mil pessoas, o espaço terá investimento de R$ 14,7 milhões.



"Está na hora de erguer um novo palácio em São Cristóvão, que será a nova quadra do Paraíso do Tuiuti. O carnaval vai muito além do desfile das escolas de samba. O carnaval é identidade, pertencimento e transformação social. É uma manifestação cultural que movimenta a economia e muda a vida das pessoas, mostrando a força e a importância da cultura para a cidade do Rio", declarou o prefeito.



A nova sede da escola será construída na Rua Carneiro Campos, 31, entre a Praça Argentina e as ruas São Januário e Coronel Cabrita, próximo ao Morro do Tuiuti, onde a agremiação foi fundada.

"Este é mais um grande investimento para o Carnaval da cidade, uma indústria tão importante que gera emprego, renda e benefícios para o Rio de Janeiro. Nossa expectativa é entregar um equipamento de qualidade, com segurança, que possa atender não apenas às atividades do samba, mas também às ações sociais desenvolvidas pela comunidade", comemorou o secretário municipal de Infraestrutura, Wanderson Santos.

A nova quadra da Paraíso do Tuiuti terá teto retrátil, que poderá ser aberto para melhorar a circulação de ar e reduzir o calor durante os eventos. O espaço também contará com palco, loja, sala de troféus, cozinhas integradas aos bares, salas para os segmentos da escola e áreas de apoio ao público.



No térreo ficarão a bilheteria, a enfermaria, os setores administrativos e o espaço destinado à ambulância. Já o segundo andar terá 20 camarotes, camarote presidencial, varanda, palco da bateria, bares e áreas voltadas aos segmentos da agremiação.



Rampas de acesso, banheiros adaptados e elevadores vão deixar a quadra acessível para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Presidente da agremiação, Renato Thor comemorou a mudança.



"Este é um momento histórico para o Tuiuti. Somos uma das escolas mais tradicionais do Carnaval carioca e ver a nossa velha guarda, os nossos componentes e toda a comunidade emocionados hoje mostra a importância dessa conquista. Me sinto muito feliz e orgulhoso por estar à frente da gestão que está tornando realidade esse sonho antigo da escola e da comunidade, garantindo ao Paraíso do Tuiuti o espaço que sempre desejou", ressaltou.