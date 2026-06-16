Annik Salmon esteve no Arranco do Engenho de Dentro nos últimos dois carnavais - Reprodução / Redes sociais

Annik Salmon esteve no Arranco do Engenho de Dentro nos últimos dois carnavaisReprodução / Redes sociais

Publicado 16/06/2026 11:42 | Atualizado 16/06/2026 13:38

Rio - A São Clemente anunciou, na manhã desta terça-feira (16), Annik Salmon como nova carnavalesca da escola. Após uma passagem na Série Prata, a agremiação retornará para a Sapucaí, sendo a primeira a desfilar pela Série Ouro. A artista substitui Carlos Eduardo, o Cadu.

"Existe uma escola que aprendeu a transformar crítica em arte, crítica em aplauso e irreverência em identidade. A São Clemente nunca foi apenas uma escola de samba. Sempre foi voz, coragem e personalidade na avenida. Foi aqui que gênios do carnaval ajudaram a construir capítulos incríveis. Dentro deles, tem Rosa Magalhães, minha eterna ídola e inspiração para os meus carnavais. Toda nova história precisa encontrar novos caminhos sem perder a sua essência", destacou a escola, em texto publicado nas redes.

Ainda na apresentação, a São Clemente afirmou que está de volta à Sapucaí com o propósito de emocionar, surpreender e escrever novos capítulos de uma trajetória construída com paixão, identidade e irreverência.

"Sua chegada reforça a força de uma geração de mulheres que vem conquistando cada vez mais espaço na maior festa popular do mundo. E a nossa escola tem orgulho de fazer parte dessa história, seguindo o legado de Rosa Magalhães", completou a agremiação.

Formada pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Annik passou os últimos dois anos na Arranco do Engenho de Dentro. Antes disso, ela teve passagens pela Unidos do Porto da Pedra, Mangueira e Unidos da Tijuca.

Logo após o Carnaval de 2026, ela havia sido anunciada pela Unidos de Padre Miguel. No entanto, após dois meses, em abril, a agremiação e a carnavalesca comunicaram pelas redes sociais que não dariam seguimento ao projeto.