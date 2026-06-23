União da Ilha do Governardor levou para avenida a passagem do Cometa de Halley pelo Rio de Janeiro - Carlos Elias/Agência O Dia

União da Ilha do Governardor levou para avenida a passagem do Cometa de Halley pelo Rio de JaneiroCarlos Elias/Agência O Dia

Publicado 23/06/2026 13:04 | Atualizado 23/06/2026 14:44

Rio - A União da Ilha do Governador anunciou que, pela primeira vez, vai encomendar o samba-enredo. Diferentemente do modelo tradicional de disputa entre parcerias de compositores, a escola definiu previamente os autores responsáveis pela trilha sonora do "Um Amor de Carnaval – Getúlio Marinho", desenvolvido pelo carnavalesco Guilherme Estevão.

A composição será assinada por Gustavo Clarão, Luiz Antonio Simas e Cláudio Russo, que se unem a Carlinho Fuzil, Almir da Ilha e Felipe Mussili, estes da agremiação. O grupo terá a missão de transformar em versos e melodia a trajetória de Getúlio Marinho da Silva, personagem ligado à história do carnaval carioca.

Reconhecido como pioneiro na gravação de cânticos afro-brasileiros e herdeiro da tradição dos antigos mestres-salas, Getúlio será o homenageado da agremiação. A proposta é destacar sua contribuição para a cultura popular e para o desenvolvimento do Carnaval no Rio.

Pela Série Ouro, a União da Ilha desfilará no dia 5 de fevereiro, sexta-feira, como a sexta escola da noite.