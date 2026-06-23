Thaís Romi, Alex Marcelino, Johnny e Raphaela Gomes são renovados pela São Clemente Divulgação/Alex Maia
São Clemente anuncia renovações na equipe
Primeiro casal de mestre mestre-sala e porta-bandeira, mestre e rainha de bateria continuam
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Entre os compromissos da agenda estão visitas ao Museu do Homem do Nordeste, aos terreiros Ylê Oxóssi Guangoubira e Ylê Xambá, além de encontros com a Nação do Maracatu Porto Rico
Projeto da nova quadra do Paraíso do Tuiuti é divulgado
Com capacidade prevista para 3 mil pessoas, o espaço está previsto para receber o investimento de R$ 14,7 milhões
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