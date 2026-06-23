Thaís Romi, Alex Marcelino, Johnny e Raphaela Gomes são renovados pela São Clemente - Divulgação/Alex Maia

Thaís Romi, Alex Marcelino, Johnny e Raphaela Gomes são renovados pela São Clemente Divulgação/Alex Maia

Publicado 23/06/2026 14:17 | Atualizado 23/06/2026 14:20

Rio - A São Clemente anunciou, nesta terça-feira (23), uma série de renovações para o Carnaval 2027. De volta à Marquês de Sapucaí, a escola, que ficou em segundo lugar na Série Prata, será a primeira a desfilar no dia 5 de fevereiro.

Entre as renovações, está a do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Alex Marcelino e Thaís Romi. A dupla vai trabalhar na preto e amarelo da Zona Sul pelo terceiro ano consecutivo.

“Além de ser um dos melhores casais dessa nova geração, o Alex e a Thaís se mostraram muito aguerridos na defesa do nosso pavilhão. Merecem muito essa renovação", afirmou o presidente Thiago Almeida.

Na bateria, mestre Johnny seguirá pelo segundo ano consecutivo à frente da "Fiel Bateria". Cria da comunidade, ele iniciou a trajetória na São Clemente em 2009, aos 14 anos. Desfilou como ritmista de 2010 a 2018, foi diretor de bateria entre 2019 e 2021, e comandou o naipe de tamborins em 2022 e 2023. Em 2024 e 2025, assumiu o posto na diretoria.

À frente da bateria, o reinado continua nas mãos de Raphaela Gomes, que segue para seu 24º Carnaval pela escola. Em 2004, ela estreou como princesa da bateria e, desde 2014, detém o posto de rainha.

"Vou cumprir mais esse ano de reinado com força total e vamos voltar ao Grupo Especial", Raphaela disse, confiante.