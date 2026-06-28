André Vaz (com microfone) foi reeleito presidente do Salgueiro - Reprodução / Redes Sociais

André Vaz (com microfone) foi reeleito presidente do SalgueiroReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/06/2026 16:17

Rio - André Vaz foi reeleito, na manhã deste domingo (28), o presidente do Acadêmicos do Salgueiro, pelo terceiro mandato seguido. A votação ocorreu na quadra da escola, na Rua Silva Teles, no Andaraí, na Zona Norte.

fotogaleria

Vaz preside a Vermelho e Branco desde 2018 e continuará ocupando o cargo de diretor da agremiação pelos próximos quatro anos.

Em nota publicada nas redes sociais, depois do resultado, o Salgueiro destacou que vive um momento de continuidade e de compromisso com o futuro.

"Neste domingo, o presidente André Vaz foi aclamado para mais um mandato à frente da nossa Academia, renovando a missão de conduzir o Salgueiro pelos próximos quatro anos. Com trabalho, dedicação e amor pela nossa escola, seguimos unidos na construção de novos capítulos da nossa história, sempre com olhos voltados para o futuro e pés firmes na tradição", diz o texto.

A chapa Paixão Salgueirense é formada pelo vice-presidente Dudu Botelho, que discursou após a vitória: "Entrei nessa quadra, pela primeira vez, quando era um adolescente metido a adulto. Virei componente, compositor e virei diretor. Hoje, cheguei aqui graças à confiança de vocês e do André ao cargo de vice-presidente. A gente tem um momento unificado que busca um sonho coletivo. Nós vamos ganhar essa décima estrela."

Os eleitos buscam vencer Grupo Especial em 2027, título que não acontece desde 2009. Para isso, a escola levará ao Sambódromo o enredo "Laroyê, Xica da Silva: a história por trás da história", que mergulhará na trajetória de Francisca da Silva, uma mulher negra historicamente sexualizada e estereotipada pela cultura brasileira, devolvendo protagonismo, complexidade e humanidade à sua história.