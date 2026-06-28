André Vaz (com microfone) foi reeleito presidente do SalgueiroReprodução / Redes Sociais
André Vaz é eleito, pela terceira vez seguida, presidente do Salgueiro
Votação aconteceu na manhã deste domingo (28)
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Entre os compromissos da agenda estão visitas ao Museu do Homem do Nordeste, aos terreiros Ylê Oxóssi Guangoubira e Ylê Xambá, além de encontros com a Nação do Maracatu Porto Rico
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