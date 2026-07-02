Délcio Luiz - Divulgação

Délcio Luiz Divulgação

Publicado 02/07/2026 13:19

A Portela realizará, neste sábado (4), a partir das 13h, sua tradicional feijoada, com apresentações de Délcio Luiz, Velha Guarda Show e segmentos da escola.

O público poderá, também, visitar a exposição “Contos de Norival Reis”, promovida pelo departamento cultural em homenagem ao compositor e um dos autores do samba-enredo “Contos de Areia”, de 1984.

A mostra apresenta fotos, documentos e curiosidades sobre a trajetória de Norival Reis e destaca também outros sucessos de sua autoria, como "Ilu Ayê, a Terra da Vida" (1972), "Macunaíma, Herói de Nossa Gente" (1975) e "Hoje Tem Marmelada" (1980).

A abertura ficará por conta de Leonardo Bessa. Os ingressos e mesas estão disponíveis pelo site Meu Bilhete.

Em 2027, a Portela levará para a Avenida o enredo “Ao Mestre, com Carinho”, do carnavalesco Paulo Barros, que homenageará o baluarte Monarco. A escola será a primeira a desfilar na terça-feira de Carnaval.