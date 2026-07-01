Bellinha Delfim brilhou como musa da Viradouro no último desfile - Reprodução / Instagram

Bellinha Delfim brilhou como musa da Viradouro no último desfileReprodução / Instagram

Publicado 01/07/2026 12:20 | Atualizado 01/07/2026 13:20

Rio - A Viradouro já tem uma nova rainha de bateria para o Carnaval 2027. Na tarde desta quarta-feira (1º), a escola de Niterói anunciou Bellinha Delfim como a escolhida para assumir o posto deixado por Juliana Paes, que se despediu da função em março, logo depois do título da agremiação no Carnaval carioca.



O anúncio teve clima de brincadeira e contou com uma dinâmica inspirada em reality show para revelar a sucessora. No vídeo divulgado pela escola, Juliana Paes, Mestre Ciça e Marcelinho Calil apareceram como jurados responsáveis pela escolha da nova representante à frente da bateria.



Bellinha já era apontada como um dos nomes fortes para o cargo. Aos 29 anos, ela tem uma trajetória ligada à Viradouro desde 2019, quando estreou na escola como passista. Depois de se destacar na agremiação, passou a integrar o time de musas em 2022 e, desde então, ganhou cada vez mais projeção entre os componentes e o público do Carnaval.



Além da presença na Avenida, Bellinha também se tornou conhecida nas redes sociais pelos vídeos de samba no pé, que somam mais de 40 milhões de visualizações. Musa, bailarina, estilista, empresária e influenciadora digital, ela transformou a paixão pelo Carnaval em parte de sua carreira. Mãe de Mel, de 3 anos, a nova rainha agora estará à frente da Furacão Vermelho e Branco, bateria comandada por Mestre Ciça. A festa de coroação está prevista para o dia 25 de julho.

Saída de Juliana Paes



Juliana Paes ocupou o posto de rainha de bateria da Viradouro no desfile campeão de 2026, quando a escola levou para a Avenida uma homenagem ao Mestre Ciça. Pouco depois da conquista, a atriz anunciou que deixaria a função, mas reforçou o carinho pela agremiação.

"Ano que vem eu sigo junto com a Viradouro, mas de um jeito diferente. Não mais ocupando o posto de rainha de bateria. E é por respeitar tanto esse lugar de rainha do Carnaval, e de pessoas que se doam tanto o ano inteiro que eu não posso seguir. Porque não seria com a mesma disponibilidade, com a disponibilidade que eu julgo justa".



Apesar da despedida do posto, Juliana deixou claro que continuará ligada à escola e confirmou presença no desfile de 2027. "Temos surpresas maravilhosas pra vocês, seguimos juntos. E sim, teremos uma nova rainha. E a Viradouro vai contar essa história aos pouquinhos e eu estou aqui pra ajudar. Então, nos aguardem", completou.