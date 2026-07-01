Bellinha Delfim brilhou como musa da Viradouro no último desfileReprodução / Instagram
O anúncio teve clima de brincadeira e contou com uma dinâmica inspirada em reality show para revelar a sucessora. No vídeo divulgado pela escola, Juliana Paes, Mestre Ciça e Marcelinho Calil apareceram como jurados responsáveis pela escolha da nova representante à frente da bateria.
Além da presença na Avenida, Bellinha também se tornou conhecida nas redes sociais pelos vídeos de samba no pé, que somam mais de 40 milhões de visualizações. Musa, bailarina, estilista, empresária e influenciadora digital, ela transformou a paixão pelo Carnaval em parte de sua carreira. Mãe de Mel, de 3 anos, a nova rainha agora estará à frente da Furacão Vermelho e Branco, bateria comandada por Mestre Ciça. A festa de coroação está prevista para o dia 25 de julho.
Juliana Paes ocupou o posto de rainha de bateria da Viradouro no desfile campeão de 2026, quando a escola levou para a Avenida uma homenagem ao Mestre Ciça. Pouco depois da conquista, a atriz anunciou que deixaria a função, mas reforçou o carinho pela agremiação.
Apesar da despedida do posto, Juliana deixou claro que continuará ligada à escola e confirmou presença no desfile de 2027. "Temos surpresas maravilhosas pra vocês, seguimos juntos. E sim, teremos uma nova rainha. E a Viradouro vai contar essa história aos pouquinhos e eu estou aqui pra ajudar. Então, nos aguardem", completou.
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