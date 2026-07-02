Fábio Batista (de cinza) é o instrutor da oficina Divulgação
Mangueira promove aula aberta de dança afro neste sábado
Atividade convida público a se conectar com o enredo de 2027
Délcio Luiz será atração da Feijoada da Família Portelense
Evento terá, ainda, Velha Guarda Show, bateria e inauguração de exposição
Mangueira promove aula aberta de dança afro neste sábado
Atividade convida público a se conectar com o enredo de 2027
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Votação aconteceu na manhã deste domingo (28)
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