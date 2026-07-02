Fábio Batista (de cinza) é o instrutor da oficina Divulgação

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Raphael Perucci
Rio - A Estação Primeira de Mangueira realizará, neste sábado (4), às 10h, uma aula aberta de dança afro. Intitulada "Oyá em Movimento", a atividade será conduzida pelo professor Fábio Batista, convidando o público a vivenciar uma experiência inspirada no universo do enredo da escola para o Carnaval de 2027.
A oficina é aberta ao público e propõe uma imersão nos movimentos e na ancestralidade das danças de matriz africana, valorizando a cultura afro-brasileira por meio da prática corporal.
Para participar, a organização orienta que os inscritos utilizem roupas leves e com elasticidade.
"É uma oportunidade de celebrar nossa cultura e fortalecer os laços entre a escola e a comunidade", ressalta Fábio Batista, instrutor da oficina e diretor da Cia Clanm.
Os interessados podem realizar as inscrições previamente por meio do formulário disponível na bio do Instagram oficial da Mangueira. Também haverá possibilidade de inscrição presencial, na quadra da escola, até 15 minutos antes do início da aula, mediante disponibilidade.
A iniciativa integra as ações culturais e de preparação da Estação Primeira para 2027, aproximando a comunidade e o público em geral do universo do enredo "Oyá por Nós".
A quadra fica Rua Visconde de Niterói, 1072, na Mangueira.