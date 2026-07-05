Tia Preta será tema do enredo da Cubango no Carnaval 2027 - Foto: Divulgação

Tia Preta será tema do enredo da Cubango no Carnaval 2027Foto: Divulgação

Publicado 05/07/2026 12:17

Rio - O Acadêmicos do Cubango anunciou, na noite deste sábado (4), o enredo que levará para a Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2027. A escola de Niterói vai homenagear Francina da Silva Soares, a Tia Preta, fundadora da agremiação e presidente da Ala das Baianas.

Aos 90 anos, Tia Preta é uma das figuras mais importantes da história da Verde e Branca. Desde a criação da escola, participou da construção da quadra, acompanhou o crescimento da agremiação e ajudou a formar gerações de componentes da comunidade.

Quando o terreno da atual quadra ainda era de barro, ela levava comida para os trabalhadores que erguiam o espaço. Ao longo das décadas, criou os filhos e os netos dentro da escola e acompanhou de perto momentos marcantes da trajetória da agremiação.

"Eu falo que a Cubango é uma filha pra mim. Criei meus filhos dentro dessa escola, meus netos estão aqui dentro também", afirmou Tia Preta.

Com o enredo, o Acadêmicos do Cubango pretende contar a história de uma de suas fundadoras e destacar a importância das pessoas que ajudaram a construir a escola ao longo dos anos. A homenagem também celebra a memória, a ancestralidade e a ligação da comunidade com a Verde e Branca.