Simaria - Reprodução/Instagram

SimariaReprodução/Instagram

Publicado 10/07/2026 12:12

Rio - Simaria deu novos detalhes sobre a volta à música e afirmou que pretende iniciar a carreira solo ainda este ano. Em vídeos publicados pela apresentadora Thayse Teixeira nas redes sociais, a cantora contou que intensificou a rotina de exercícios para se preparar para o retorno aos palcos.

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Nas imagens, a sertaneja aparece de top e calça, exibindo a barriga definida enquanto conversa com a amiga. Thayse elogia a dedicação de Simaria aos treinos e à alimentação, destacando a mudança física da cantora. A artista respondeu que está treinando três vezes por semana e aproveitou para mandar um recado aos fãs. "Treinando três vezes por semana e já estou virando! Me aguardem que eu vou entrar aqui [mostra um shorts], me aguardem que eu estou chegando!", disse, em tom bem-humorado.



A expectativa pela volta de Simaria cresceu nas últimas semanas. Em junho, ela reapareceu cantando ao lado da irmã, Simone Mendes, durante uma festa de aniversário, e revelou que prepara músicas inéditas para marcar essa nova fase da carreira.



A cantora está afastada dos palcos desde junho de 2022, quando anunciou uma pausa para cuidar da saúde. Dois meses depois, ela e Simone confirmaram o fim da dupla sertaneja após 20 anos. Desde então, Simone consolidou a carreira solo, enquanto Simaria fez poucas aparições públicas e manteve distância da agenda de shows.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa